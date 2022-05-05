Лукашенко указал на незаинтересованность Украины в переговорах с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой. На это политик указал в интервью с агентством Associated Press.

«Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — задался вопросом белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что киевские власти «провоцирует Россию», и настоял на том, что Минск выступает за мир.

«Мы сделали и делаем все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией», — добавил Лукашенко.

4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что непоследовательная позиция Киева подрывает уверенность в успехе переговоров.

Ранее в апреле глава Белоруссии заявил, что никаких переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине без Минска быть не может. Он заметил, что спецоперация проходит «за забором страны». «И она [спецоперация России на Украине] серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может», — высказался Лукашенко.

