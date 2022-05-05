Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко указал на незаинтересованность Украины в переговорах с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с РФ

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой. На это политик указал в интервью с агентством Associated Press.

«Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — задался вопросом белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что киевские власти «провоцирует Россию», и настоял на том, что Минск выступает за мир.

«Мы сделали и делаем все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией», — добавил Лукашенко.

4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что непоследовательная позиция Киева подрывает уверенность в успехе переговоров.

Ранее в апреле глава Белоруссии заявил, что никаких переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине без Минска быть не может. Он заметил, что спецоперация проходит «за забором страны». «И она [спецоперация России на Украине] серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может», — высказался Лукашенко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шария отпустили под подписку о невыезде
Популярная в 1990-х прическа вновь вернулась в моду
Названа необходимая одежда на лето
Россияне устроили самосуд над мигрантом из-за приставаний к школьнице
Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на три месяца
Приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной
В Подмосковье у предпринимателя украли и разбили яхту
Разработан первый российский космический 3D-принтер
Google оспорила признание виновной в нарушении антимонопольного законодательства
В РУСАДА прокомментировали расследование дела Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.