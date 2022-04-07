Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о невозможности переговоров по Украине без Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о невозможности переговоров по Украине без Минска

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что никаких переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине без Минска быть не может. Об этом сообщает БЕЛТА.

На заседании Совета безопасности белорусский лидер заявил, что Запад должен услышать позицию страны по этому вопросу.

«Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет», — сказал Лукашенко, отметив, что спецоперация проходит «за забором страны».

«И она [спецоперация России на Украине] серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может», — добавил он, высказав уверенность, что Москва позицию Минска понимает. Однако, по словам белорусского президента, она будет противоречить замыслу западных стран. «Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер призвал «пока еще сомневающихся союзников» поскорее сплотиться вокруг Минска и Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы
В Москве проведут усиленный рейд среди водителей каршеринга
Мишустин заявил о серьезности санкций
Валерия рассказала о перевоспитании ушедшей из дома дочери
Мишустин рассказал об ограблении России «пиратами»
Россиян предупредили об опасностях весеннего солнца
Диетолог назвал эффективные домашние упражнения для худеющих
В России продлили программу туристического кешбэка до 15 апреля
В Египте отказались повышать цены в отелях для туристов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.