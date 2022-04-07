Лукашенко заявил о невозможности переговоров по Украине без Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о невозможности переговоров по Украине без Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что никаких переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине без Минска быть не может. Об этом сообщает БЕЛТА.

На заседании Совета безопасности белорусский лидер заявил, что Запад должен услышать позицию страны по этому вопросу.

«Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет», — сказал Лукашенко, отметив, что спецоперация проходит «за забором страны».

«И она [спецоперация России на Украине] серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может», — добавил он, высказав уверенность, что Москва позицию Минска понимает. Однако, по словам белорусского президента, она будет противоречить замыслу западных стран. «Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер призвал «пока еще сомневающихся союзников» поскорее сплотиться вокруг Минска и Москвы.

