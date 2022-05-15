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Финский президент рассказал об удивительно спокойной реакции Путина

Президент Финляндии Ниинисте: разговор с Путиным о НАТО был спокойным и хладнокровным

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент Саули Ниинисте утверждает, что российский лидер «удивительно спокойно» отреагировал на желание Финляндии вступить в НАТО. Об этом сообщает РБК.

В интервью CNN Ниинисте рассказал, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень спокойным и хладнокровным. Он подчеркнул, что не услышал от него угроз в адрес Финляндии, с которыми выступали другие российские политики.

Ниинисте видит несколько возможных объяснений реакции Путина. По его мнению, в Москве могут понимать, что вступление Финляндии в НАТО не приведет к существенным изменениям политики этой страны, поскольку она и прежде тесно сотрудничала с Североатлантическим альянсом. Кроме того, финский президент не исключает, что российские власти не желают обсуждать эту тему публично или действительно придерживаются более спокойного мнения по этому вопросу.

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Телефонный разговор президентов Финляндии и России состоялся 14 мая по инициативе Хельсинки. Ниинистё сообщил Путину, что Финляндия намерена вступить в НАТО. Российский лидер ответил, что такое решение будет ошибкой и может негативно сказаться на отношениях с Россией.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Швеция может подать заявку во вторник, 17 мая. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто утверждал, что заявка Финляндии может быть подана в среду, 18 мая. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление этих стран в НАТО не останется без политической реакции.

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Олег Парамонов
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