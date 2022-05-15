Финляндия назвала возможную дату подачи заявки на членство в НАТО
Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто назвал возможную дату подачи заявки Финляндии на членство в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД Финляндии рассказал, когда и как страна подаст заявку в альянс. «Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду (18 мая, — прим. "Ленты.ру"). Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — заявил он.
Министр также сообщил, что Финляндия готовится к возможной реакции России, «традиционным военным угрозам», на свои действия.
Финский министр также подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции.
Ранее Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.
Государства сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля.