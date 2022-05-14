Путин рассказал о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Путин назвал отказ лидера Финляндии Ниинисте от политики военного нейтралитета ошибкой

Президент России Владимир Путин рассказал в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте о последствиях изменения внешнеполитического курса скандинавской страны. О деталях разговора президентов сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер заявил, что отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет. Он отметил, что изменение внешнеполитического курса Финляндией может негативно сказаться на отношениях с Россией, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества», а также носили взаимовыгодных характер.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным рассказал о намерении его страны вступить в НАТО.

13 мая сообщалось, что Финляндия собирается подать заявку в НАТО в середине следующей недели.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не останется без политической реакции. Дипломат уточнил, что решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься не на эмоциях, поскольку последует тщательный и выверенный анализ всех факторов.