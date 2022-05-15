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Швеция захотела подать заявку в НАТО 17 мая

Svenska Dagbladet: Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая

Фото: Shutterstock

Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

Сообщается, что шведские власти планируют подать заявку на вступление в альянс во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Они сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что если государства войдут в НАТО, то это поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.

При этом заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не останется без политической реакции. Дипломат уточнил, что решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься не на эмоциях, поскольку последует тщательный и выверенный анализ всех факторов.

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Татьяна Карпова
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