Швеция захотела подать заявку в НАТО 17 мая

Svenska Dagbladet: Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая

Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

Сообщается, что шведские власти планируют подать заявку на вступление в альянс во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Они сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что если государства войдут в НАТО, то это поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.

При этом заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не останется без политической реакции. Дипломат уточнил, что решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься не на эмоциях, поскольку последует тщательный и выверенный анализ всех факторов.