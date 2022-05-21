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В Казахстане эвакуировали роддом после взрыва в аптеке

В Шымкенте из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в аптеке 21 мая

Фото: Анатолий Устиненко / РИА Новости

На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в расположенной поблизости аптеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Шымкента Мадияра Жаксыбаева.

В результате взрыва, прогремевшего в Шымкенте в субботу, 21 мая, погиб один человек. Здание аптеки было полностью разрушено. Уточняется, что из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа.

По предварительной версии, в аптеке при производстве физраствора произошло «газовое скопление». Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона в Ногинске пострадали три человека. Отмечается, что взрыв баллона произошел в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома.

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Валентина Процкова
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