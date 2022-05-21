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В Башкирии стартует фестиваль-конкурс фольклорного искусства

Фестиваль-конкурс фольклорного искусства «Живая связь времен» пройдет в Уфе 21 мая

Фото: страница «Республиканский конкурс "Живая связь времён"» во «ВКонтакте»

В Башкирии стартует фестиваль-конкурс фольклорного искусства «Живая связь времен». Как уточняет «Башинформ», культурное мероприятие 21 мая пройдет в Уфе.

Организаторы фестиваля считают своей главной задачей продолжать развивать и распространять самобытную музыкально-песенную, танцевальную, вокальную, инструментальную, празднично-обрядовую, промысловую, декоративную и семейно-бытовую культуру.

Согласно имеющимся данным, в ходе отбора участников мероприятия было принято 39 заявок из разных населенных пунктов республики. Указывается, что во второй тур попадут 27 конкурсантов.

Участникам фестиваля предлагается побороться в двух номинациях — «Фольклорно-игровая программа» и «Народный мастер». Провести финальный этап и определить имена победителей планируют в Доме культуры Республиканского центра народного творчества.

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Варвара Кошечкина
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