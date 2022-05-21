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В Подмосковье произошел пожар на подстанции на территории ЦАГИ

В Жуковском загорелась трансформаторная подстанция на территории института ЦАГИ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковном Жуковском на трансформаторной подстанции на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ФАУ «ЦАГИ») произошел пожар. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

По данным регионального главка МЧС России, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:00. К 9:37 открытое горение было ликвидировано.

Уточняется, что трансформаторная подстанция находится отдельно от института. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на заводе в Каменск-Уральском произошел пожар в валочном цехе. Для ликвидации возгорания было привлечено восемь единиц пожарной техники и 35 пожарных. Отмечается, что в момент происшествия людей в цехе не было.

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Валентина Процкова
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