В Подмосковье произошел пожар на подстанции на территории ЦАГИ

В Жуковском загорелась трансформаторная подстанция на территории института ЦАГИ

В подмосковном Жуковском на трансформаторной подстанции на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ФАУ «ЦАГИ») произошел пожар. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

По данным регионального главка МЧС России, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:00. К 9:37 открытое горение было ликвидировано.

Уточняется, что трансформаторная подстанция находится отдельно от института. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на заводе в Каменск-Уральском произошел пожар в валочном цехе. Для ликвидации возгорания было привлечено восемь единиц пожарной техники и 35 пожарных. Отмечается, что в момент происшествия людей в цехе не было.