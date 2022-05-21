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Российские футболисты провели фестиваль футбола за Полярным кругом

Футболисты Аршавин, Титов, Тихонов провели фестиваль в Мончегорске за Полярным кругом

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Известные российские футболисты — Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Пименов и Елена Терехова — провели фестиваль футбола в Мончегорске — городе, расположенном за Полярным кругом. Об этом сообщается в пресс-релизе «Норникеля», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсмены пообщались с участниками мероприятия, провели мастер-классы, а также тестирования при участии методистов сборных России. Центральным событием стал матч команды легенд со сборной Кольской ГМК. Хозяева смогли свести матч вничью 4:4, а затем выиграть по пенальти. Известно, что Аршавин, Тихонов, Аленичев и другие гости также сыграли фановые матчи с детскими командами.

«Мы стараемся вовлекать детей в футбол в каждом городе. Всегда много детей и много эмоций. Но этот проект также о обмене опытом, методиках, инфраструктуре. Такие фестивали — правильная инициатива. Важно, что "Норникель" и другие лидеры российского бизнеса участвуют в поддержке спорта. Я говорю не только о футболе. Поддержка нужна любому вид спорта, который популярен на той или иной территории нашей огромной страны», — заметил Аршавин.

Позднее футболисты пообщались со специалистами Кольской ГМК на самом предприятии.

«Я видел рудник в Норильске, теперь побывал в Мончегорске. Это одни из самых крупных предприятий в мире. Есть ощущение гордости за Россию, что у нас есть такие люди интересные, грамотные. Здесь работает около 10 тысяч человек, потенциально каждый из них — это болельщик футбола. Хочется каждому из них подарить хорошие эмоции», — прокомментировал Титов.

Визит футбольных легенд стал очередным этапом проекта Российского футбольного союза «Наша смена», который реализуется при поддержке «Норникеля».

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Варвара Кошечкина
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