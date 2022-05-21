Помощь западных стран усугубила финансовое положение Украины

Bloomberg: предоставленные Украине кредиты от западных стран увеличат госдолг страны

Украина в будущем не сможет обслуживать государственный долг, который увеличивается из-за финансовой помощи западных стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление международного рейтингового агентства Moody's.

По данным издания, Киев получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи. Это позволяет Украине смягчить немедленные риски ликвидности, однако в перспективе это приведет к значительному росту государственного долга.

Отмечается, что Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» с негативным прогнозом в связи с проведением специальной военной операции.

Ранее рейтинговое агентство понизило рейтинги Киева и Харькова с «Caa1» до «Caa3». Рейтинги этих украинских городов помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.