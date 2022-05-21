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Пушилин подписал указ о новом курсе рубля к гривне в ДНР

Власти ДНР установят курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, которым на территории республики устанавливается курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну. Текст документа опубликован на сайте главы ДНР.

Отмечается, что до этого курс составлял 2,5 рубля за одну гривну. Указ вступает в силу с 23 мая.

Ранее Пушилин подписал постановления о национализации объектов водоснабжения, энергообеспечения, железнодорожной инфраструктуры и имущества банков, располагавшихся на территориях, которые перешли под контроль ДНР.

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Марина Совина
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