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ДНР национализирует украинские банки и объекты инфраструктуры

Глава ДНР Пушилин подписал постановления о национализации объектов инфраструктуры и банков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановления о национализации объектов водоснабжения, энергообеспечения, железнодорожной инфраструктуры и имущества банков, располагавшихся на территориях, которые перешли под контроль ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлениям возглавляемого Пушилиным Госкомитета обороны ДНР, в государственную собственность без компенсации бывшим собственникам перейдут объекты единой системы водоснабжения и водоотведения, объекты, связанные с производством и транспортировкой электрической и тепловой энергии, а также объекты единой системы железнодорожной отрасли ДНР.

Помимо этого, будет национализировано движимое и недвижимое имущество украинских банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года. Ценности, найденные в их сейфах, банкоматах, хранилищах и платежных терминалах, передаются в собственность Центрального республиканского банка ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей: Харьковской, Херсонской и Запорожской. Соответствующий указ подписал Денис Пушилин.

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Олег Парамонов
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