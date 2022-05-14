В ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей

Глава ДНР Пушилин разрешил ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей

В Донецкую народную республику (ДНР) разрешили ввоз товаров из трех украинских областей: Харьковской, Херсонской и Запорожской. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, в соответствии с новым указом № 206 снимается указ № 73 «Об установлении запрета на ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров с территории Украины», введеный в 2017 году. Благодаря принятому решению, резиденты ДНР и ЛНР смогут заключать внешнеэкономические сделки с нерезидентами из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

При этом такие сделки не будет облагаться таможенными процедурами и таможенными пошлинами.

Ранее стало известно, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил чрезвычайным и полномочным послом ДНР в России Ольгу Макееву. Указ вступил в силу с 6 мая 2022 года.