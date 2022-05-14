Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей

Глава ДНР Пушилин разрешил ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Shutterstock

В Донецкую народную республику (ДНР) разрешили ввоз товаров из трех украинских областей: Харьковской, Херсонской и Запорожской. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, в соответствии с новым указом № 206 снимается указ № 73 «Об установлении запрета на ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров с территории Украины», введеный в 2017 году. Благодаря принятому решению, резиденты ДНР и ЛНР смогут заключать внешнеэкономические сделки с нерезидентами из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

При этом такие сделки не будет облагаться таможенными процедурами и таможенными пошлинами.

Ранее стало известно, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил чрезвычайным и полномочным послом ДНР в России Ольгу Макееву. Указ вступил в силу с 6 мая 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Турция предложила план эвакуации украинских военных с «Азовстали»
Стало известно об аресте дома Абрамовича за 10 миллионов евро в Португалии
В ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей
Россияне вспомнили о своих детских заработках в 1990-е
В Госдуме предложили давать гражданство России русскоговорящим автоматически
Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита
Собчак прокомментировала сообщения о планах признать ее иноагентом
В Китае увидели попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины
«Локомотив» вырвал ничью у «Динамо» в матче РПЛ
В Турции заявили об открытых для Швеции и Финляндии дверях в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.