Глава ДНР назначил посла в России

Глава ДНР Пушилин назначил Макееву чрезвычайным и полномочным послом республики в России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил чрезвычайным и полномочным послом ДНР в России Ольгу Макееву. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте главы республики.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Ольга Макеева до 2014 года была руководителем юридической службы в ряде коммерческих организаций, а затем — в государственной авиакомпании «Донбассаэро». В 2015 году она была избрана заместителем председателя Народного совета ДНР, а с сентября по ноябрь 2018 года исполняла обязанности спикера парламента республики.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

