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Политолог заявил об одиночестве Запада в противостоянии с Россией

Echos сообщило об отказе Латинской Америки, Африки и Азии выступить против России

Фото: Pixabay

Французский политолог Доминик Моизи заявил, что специальная военная операция России на Украине разделила мир на два лагеря. Об этом он написал в колонке для издания Echos.

Моизи отметил одиночество Запада в противостоянии с Россией и напомнил об отказе Латинской Америки, Африки и Азии выступить против страны. «Между Западом и "остальными" произошел очевидный разрыв: мы и они», — подчеркнул он.

По мнению Моизи, полной изоляции России добиться не получилось. Около 40 государств, которые отказались осудить спецоперацию России на Украине на голосовании в ООН, составляют 53 процента населения Зеамли.

Эксперт напомнил о позиции экс-президента Бразилии Лулы де Силвы, который считал причиной современной ситуации политику США по расширению НАТО. По его словам, подобная точка зрения распространена в Латинской Америке.

«Бывший бразильский президент выразил очень широко распространенное мнение, особенно в Южной Америке, где до сих пор царит неприязнь к американцам. <…> Папа Римский Франциск, аргентинец по происхождению, высказался в том же духе», — отметил специалист.

Политолог добавил, что африканскому континенту не нравится избирательность Запада, который проявляет равнодушен к жертвам конфликтов. Он напомнил о войне в Эфиопии, «которая несравнима с ситуацией на Украине, она намного хуже». «Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев», — заключил он.

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Марина Совина
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