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Отсутствие новых санкций Запада против России объяснили

WP: ввести новые санкции против России Западу мешает страх перед экономическим спадом

Фото: Pixabay

Ввести новые санкции против России Западу мешает страх перед экономическим спадом. Таким образом отсутствие очередных ограничений объяснила газета Washington Post.

«Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет», — отмечает автор материала.

Издание пишет, что объем санкций против России уже «экстраординарный», в то время как Европейский союз (ЕС) продолжает приобретать энергоресурсы у Москвы, тем самым обеспечивая ее финансирование.

Газета напомнила, что недавно Еврокомиссия представила программу по снижению зависимости от импорта российской нефти за счет сокращения потребления и роста возобновляемой энергетики. Однако авторы статьи усомнились в успехе подобной инициативы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции нелегитимны и в конечном счете бьют бумерангом по самому Западу. Он призвал наращивать производство товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни граждан, а также стимулировать деловую активность.

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Марина Совина
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