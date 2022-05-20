Отсутствие новых санкций Запада против России объяснили

WP: ввести новые санкции против России Западу мешает страх перед экономическим спадом

Ввести новые санкции против России Западу мешает страх перед экономическим спадом. Таким образом отсутствие очередных ограничений объяснила газета Washington Post.

«Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет», — отмечает автор материала.

Издание пишет, что объем санкций против России уже «экстраординарный», в то время как Европейский союз (ЕС) продолжает приобретать энергоресурсы у Москвы, тем самым обеспечивая ее финансирование.

Газета напомнила, что недавно Еврокомиссия представила программу по снижению зависимости от импорта российской нефти за счет сокращения потребления и роста возобновляемой энергетики. Однако авторы статьи усомнились в успехе подобной инициативы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции нелегитимны и в конечном счете бьют бумерангом по самому Западу. Он призвал наращивать производство товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни граждан, а также стимулировать деловую активность.

