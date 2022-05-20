Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин заявил о бьющих бумерангом по Западу антироссийских санкциях

Мишустин назвал санкции против РФ попыткой сохранить иллюзию доминирования США в мире
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Антироссийские санкции нелегитимны и в конечном счете бьют бумерангом по самому Западу. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ, фрагмент которого пресс-служба правительства опубликовала на своем YouTube-канале.

Мишустин отметил, что в сложившейся ситуации особую роль приобретает координация сотрудничества стран — участниц СНГ. Премьер призвал наращивать производство товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни граждан, а также стимулировать деловую активность.

Глава правительства также призвал лидеров стран СНГ объединить усилия для противодействия санкциям.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что санкции в отношении России будут действовать десятилетия. Он полагает, что эти ограничения не связаны со спецоперацией на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
В Конго зафиксировали многочисленные случаи заражения обезьяньей оспой
Путин поручил оценить антироссийские меры ВТО
Китай резко увеличил импорт из России
С середины следующей недели в Москву вернется майская погода
Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера
Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений
Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян
Пригожин поддержал солиста «ДДТ» после скандала на концерте рок-группы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.