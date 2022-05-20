Мишустин заявил о бьющих бумерангом по Западу антироссийских санкциях

Мишустин назвал санкции против РФ попыткой сохранить иллюзию доминирования США в мире

Антироссийские санкции нелегитимны и в конечном счете бьют бумерангом по самому Западу. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ, фрагмент которого пресс-служба правительства опубликовала на своем YouTube-канале.

Мишустин отметил, что в сложившейся ситуации особую роль приобретает координация сотрудничества стран — участниц СНГ. Премьер призвал наращивать производство товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни граждан, а также стимулировать деловую активность.

Глава правительства также призвал лидеров стран СНГ объединить усилия для противодействия санкциям.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что санкции в отношении России будут действовать десятилетия. Он полагает, что эти ограничения не связаны со спецоперацией на Украине.