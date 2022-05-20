Зампред СБ Медведев предупредил о десятилетиях санкций против России

Санкции в отношении России будут действовать десятилетия, и эти ограничения не связаны со спецоперацией на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его мнению, в связи с этим нужно рассчитывать только на собственные силы. «Очевидно, что санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские времена. То есть это десятилетия», — предупредил Медведев.

Зампред СБ также отметил, что из-за санкций нет возможности закупать иностранное оборудование для исследовательских центров. Кроме того, стали недоступны многие виды лабораторных животных из зарубежных питомников.

Медведев рассказал о важности совершенствования системы доклинических исследований, так как это важный этап разработки и внедрения лекарств в практику. «У нас сохраняется немало проблем в этой сфере. Не хватает организаций и сертифицированных лабораторий, которые в ходе доклинических исследований могли бы работать с самыми опасными патогенами», — заключил он.