Стало известно о параллельном сотрудничестве McKinsey с «Ростехом» и Пентагоном

NBC: компания McKinsey параллельно сотрудничала с корпорацией «Ростех» и Пентагоном

Американская консалтинговая компания McKinsey параллельно сотрудничала с российской государственной корпорацией «Ростех» и Пентагоном. Об этом стало известно телеканалу NBC, передает ТАСС.

Как говорится в расследовании, McKinsey консультировала «Ростех» по вопросам, которые не были непосредственно связаны с оружием. Однако в это же время компания выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества.

При этом в самой компании конфликта интересов в сложившейся ситуации не увидели. Представитель McKinsey Нил Грейс заверил, что они соблюдают американские законы. «Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире. Например, сотрудничество с одной из дочерних компаний касалось автобусов системы общественного транспорта», — пояснил Грейс.

Компания McKinsey сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов с 15 апреля. Решение было принято в начале марта в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. Тогда же фирма объявила, что перестает заключать новые контракты в России.