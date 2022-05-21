Представители ряда стран покинули саммит АТЭС во время выступления России

Представители пяти стран покинули саммит АТЭС в ходе выступления России

Представители пяти стран, в том числе Японии и США, покинули саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова в знак протеста против спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.

По данным издания, саммит впервые за три года проходит очно в связи с ослаблением требованием из-за COVID-19. На повестке содействие торговле и инвестициям в период коронавируса.

Кроме того, на саммите предполагается обсуждение специальной военной операции России на Украине. Планируется также поднять вопросы отсутствия продовольственной безопасности, высоких цен на энергоносители и возобновления туризма, передает Kyodo News.

Ранее представители стран «Большой семерки» (G7) покинули заседание комитета по развитию Всемирного банка (ВБ) в тот момент, когда на нем начал выступление делегат от России. Среди ушедших из-за российского спикера — представители США, Японии и Германии.