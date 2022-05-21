Звезда «Могучих рейнджеров» арестован за мошенничество

Актер, сыгравший главного героя в «Могучих рейнджерах», арестован за мошенничество в США

В США актер Остин Ст. Джон, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Могучие рейнджеры», арестован по подозрению в мошенничестве на 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

47-летнего исполнителя роли Джейсона Ли Скотта обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества. Дело связано с федеральной программой по сохранению бюджетных зарплат во время пандемии COVID-19.

По версии следствия, 18 обвиняемых, в том числе звезда «Могучих рейнджеров», получили порядка 16 кредитов и несколько миллионов долларов, обманув кредиторов и Управление по делам малого бизнеса.

Как отметили в Министерстве юстиции, злоумышленники исказили информацию об «истинном характере» своего бизнеса, о количестве нанятых сотрудников и размере их зарплаты. Полученные от государства средства они тратили на личные покупки или инвестировали в валютные рынки.

Если актера признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.