В Туле открылась посвященная Пушкину выставка

В Тульской областной научной библиотеке открылась выставка «Пушкин. Предметы и книги». Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

На выставке будут представлены гравированные и литографированные портреты Пушкина XIX века из собрания А.Б. Савинова (Москва) и прижизненные издания произведений поэта — книжные памятники из фонда Тульской областной научной библиотеки. Она продлится до 30 июня.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, и в разных регионах страны пройдут праздничные мероприятия. Она отметила, что в Тульской области много мемориальных музеев, в том числе связанных с Пушкиным, а также усадьба старшей дочери поэта в Ясногорском районе, Белев — куда Пушкин приезжал навещать Василия Жуковского, Пушкинский сквер и памятник поэту в Туле.

Ранее стало известно, что в Туле открылся проект «Музейное лето», в рамках которого состоится 200 выставок, концертов и фестивалей. В частности, ланируется провести театральный фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне, а также Поленовские пикники, фестиваль авторской песни «Куликово поле» и другие праздничные мероприятия. Программа проекта рассчитана до 18 сентября.