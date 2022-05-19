В Туле открыли проект «Музейное лето»

Проект «Музейное лето», в который включено около 200 выставок и фестивалей, открыли в Туле

Проект «Музейное лето», в который включено около 200 выставок, концертов и фестивалей, открыли в Туле. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект, разработанный по инициативе губернатора области Алексея Дюмина, стартовал 18 мая в Международный день музеев. Отмечается, что в рамках события планируется провести театральный фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне, а также Поленовские пикники, фестиваль авторской песни «Куликово поле» и другие праздничные мероприятия.

Согласно материалу, помимо культурных мероприятий запланирована разработка восьми музейных маршрутов, в том числе «Музейный квартал», «Тульский рубеж» и «Вересаевский променад». Известно, что программа проекта рассчитана до 18 сентября.

«Мы подготовили не только современные музейные продукты, но и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, а также эффективное информационное продвижение», — подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 1 по 5 июня состоится Международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022. Мероприятие будет проходить в кремлевском Манеже, где установят интерактивную инсталляцию в виде бесконечного звездного неба.