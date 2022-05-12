Фестиваль медиаискусства Intervals Teaser состоится в Нижнем Новгороде

Международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022 состоится в Нижнем Новгороде

Международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022 состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «ГТРК Россия Нижний Новгород».

По информации телеканала, мероприятие будет проходить с 1 по 5 июня в кремлевском Манеже, где установят интерактивную инсталляцию в виде бесконечного звездного неба. Отмечается, что посетители смогут взаимодействовать с экспонатом, притягивая или отталкивая частицы, под музыкальное сопровождение композитора и музыканта Марии Теряевой.

Известно, что организаторами выставки аудиовизуального искусства выступили студия dreamlaser и АНО «Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской области. Вход для всех желающих будет свободным. Экспозиция в Манеже предваряет летний фестиваль Intervals и приурочена к конференции «ЦИПР-2022».

«Кремль в Нижнем Новгороде сильно преобразился после реставрации, а его территория стала новым центром культурной и городской жизни. Негласной темой Intervals в 2022 году станет взаимодействие медиаарта и переосмысленных пространств, которое начнется на Intervals Teaser в Манеже», — заявила куратор Intervals-2022 Ксюша Чеховская.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко пройдет II фестиваль «Зеркало эпохи» для популяризации современного искусства. Свои работы представят художники из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Грузии. На выставке можно будет увидеть более 40 картин и арт-объектов, посвященных взаимоотношениям человека и природы.