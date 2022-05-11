В Краснодаре проведут фестиваль для популяризации современного искусства

В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко пройдет II фестиваль «Зеркало эпохи» для популяризации современного искусства. Об этом сообщает «Югополис».

Свои работы представят художники из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Грузии. На выставке можно будет увидеть более 40 картин и арт-объектов, посвященных взаимоотношениям человека и природы. Также запланировано проведение встреч и лекций.

Фестиваль пройдет с 13 по 29 мая.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылась выставка плакатов советских и современных авторов. «Рассеялось как дым. Плакатное искусство в СССР». С помощью советских плакатов выставка поднимает вопрос, что интересует современное общество и какие проблемы стоят перед ним. Также на выставке будут представлены произведения художников, которые работают с плакатной формой как с медиумом.