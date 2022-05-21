В США заявили о провале антироссийских санкций

Аналитик Оуэнс признал провал санкций против экономики России из-за ее уникальной роли

Аналитик Джош Оуэнс заявил, что западные санкции не смогли поставить на колени российскую экономику из-за ее уникальной роли. Об этом он написал в материале для американского портала OilPrice.

Эксперт из США отметил, что энергоресурсы и продовольствие России необходимы для глобальной стабильности. Поэтому он признал провал антироссийских санкций.

«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — подчеркнул Оуэнс.

