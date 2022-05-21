В США назвали «секретное оружие» России в НАТО

Fox News назвал Турцию секретным оружием России в НАТО

Турция стала «секретным оружием» России внутри НАТО в связи с ее позицией по Украине и вопросу расширения альянса. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в альянс — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу.

Таким образом президент Турции активно пытается дестабилизировать НАТО после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть, пишет Fox News.

Ранее президент аналитического центра Ближневосточного форума в США, историк-востоковед Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО из-за политики, которой она придерживается. По его словам, страна стремится договориться о привилегиях для себя в обмен на поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая Эрдоган заявил, что Турция выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО, и призвал не обижаться на него. По словам главы государства, Анкара не готова видеть в альянсе те страны, которые ввели против нее ограничения.