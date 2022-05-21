В США предложить исключить Турцию из НАТО

Востоковед Пайпс призвал исключить Турцию из НАТО из-за ее позиции по Швеции и Финляндии

Президент аналитического центра Ближневосточного форума в США, историк-востоковед Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО из-за политики, которой она придерживается. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVP World.

Исключить из-за политики

Эксперт назвал политику Анкары «шантажом». По его мнению, страна стремится договориться о привилегиях для себя в обмен на поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Также Пайпс критически высказался о позиции Турции во внешней политике, которой она придерживается в последние 20 лет, и призвал исключить ее из альянса.

С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России Даниэль Пайпс историк-востоковед

Пайпс отметил, что из-за политики Анкары и ее мнения о расширении НАТО, Турция практически не является частью альянса.

«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — заключил он.

Турция о расширении НАТО

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО, и призвал не обижаться на него. По словам главы государства, Анкара не готова видеть в альянсе те страны, которые ввели против нее ограничения.

Мы сказали нашим партнерам, что скажем нет членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Эрдоган имел в виду, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, признанных Анкарой террористическими.

Требования в обмен на расширение

При этом Турция выдвинула ряд условий для одобрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По данным Bloomberg, страна потребовала возобновить ее членство в программе поставок новейших истребителей F-35. Кроме того, Анкара призвала снять с нее санкции США, введенные за покупку российских систем ПВО С-400.

19 мая сообщалось, что Турция подготовила «скандинавское досье» с условиями членства Финляндии и Швеции в НАТО. Документ включает в себя пять основных требований, в рамках которых Анкара требует у двух стран закрыть все организации, которые считает террористическими.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал «устранить опасения» из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал партнеров учитывать озабоченность Анкары по этому вопросу.

В свою очередь пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик предложил НАТО сменить основную задачу. По его мнению, главной целью Североатлантического альянса следует сделать борьбу с терроризмом.

Реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оперативно примет решение о будущем членства Швеции и Финляндии.

Я уверен, что мы быстро примем решение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО Йенс Столтенберг генсек НАТО

При этом он призвал учесть опасения Турции по этому вопросу и увидел в Анкаре «ценного союзника.» «Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — заключил он.