Столтенберг выразил уверенность в быстром принятии Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг выразил уверенность в быстром принятии Швеции и Финляндии в альянс

Страны-участницы НАТО смогут быстро принять решение относительно будущего членства Швеции и Финляндии в альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я уверен, что мы быстро примем решение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал он.

Генсек выразил уверенность в том, что члены НАТО, несмотря на разногласия, быстро придут к общему решению о включении двух государств в блок.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальная Анкара проинформировала НАТО о намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии в альянсе. Также стало известно, что турецкая сторона подготовила «скандинавское досье» с условиями одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

