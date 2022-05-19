Турция предложила НАТО сменить основную задачу альянса

Партия Эрдогана предложила НАТО сделать основной задачей альянса борьбу с терроризмом

Основной задачей для Североатлантического альянса должна стать борьба с терроризмом. Сменить основной фокус НАТО предложил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, сообщает ТАСС.

«НАТО — это организация по обеспечению безопасности. Основной борьбой для НАТО должна быть борьба с терроризмом. И вы (Финляндия и Швеция — прим. "Ленты.ру") находитесь в прямом контакте со структурами, которые страны — члены НАТО признают террористическими», — отметил пресс-секретарь партии, председателем которой является президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что официальная Анкара проинформировала НАТО о намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии в альянсе. Он пояснил, что Турция не хочет сделать одну и ту же ошибку дважды, имея в виду уступки турецкой стороны во внешней политике ради интересов стран-участников альянса.