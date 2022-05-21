В Госдуме отреагировали на уход участников АТЭС во время выступления России

Депутат Чепа заявил, что удивляться уходу стран с саммита АТЭС не приходится

Соединенные Штаты Америки не придерживаются никаких международных норм и правил. Они ведут себя так, как им угодно. Остальные страны, которые вышли вслед за США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), действуют в фарватере. Удивляться их поведению не приходится. Так отреагировал на уход участников АТЭС во время выступления России первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Представители США, Японии, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули саммит АТЭС во время выступления главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова в знак протеста против спецоперации на Украине.

Политика англосаксов

Депутат Алексей Чепа заявил, что действия стран, покинувших саммит, вызваны желанием и политикой США.

В первую очередь Соединенные Штаты поддерживают англосаксы Алексей Чепа депутат

«Если бы на саммите была Великобритания, то она поспешила бы впереди Соединенных Штатов Америки. Япония следует в фарватере. Немного обидно, что эта страна себя так ведет, ведь японцы всегда были по-азиатски мудрее. Но что-то происходит с лидерами стран», — считает депутат.

При этом депутат уверен, что реагировать на протест нет необходимости. «Что мы можем на это сказать? Посмеяться? Выразить свое какое-то недовольство? Обозвать их? Смысла нет в этом. Американцы себя ведут сегодня так, как им удобно. Им абсолютно плевать на все», — сообщил он.

Свои правила

Алексей Чепа напомнил, что США не первый раз пытаются навязать свои правила всему миру.

Мы не хотим жить по их правилам. Поэтому в конце 2021 года мы подготовили соглашение о гарантиях безопасности, но американцы проигнорировали его Алексей Чепа депутат

«Сегодня они также игнорируют все международные правила, международные договоры, поступаются теми принципами, о ценности которых они говорят уже сто лет. Поэтому удивляться чему-то, к сожалению, не приходится. Самое обидное, что очень многие страны следуют за ними», — заключил депутат.

Ранее представители стран «Большой семерки» покинули заседание комитета по развитию Всемирного банка в тот момент, когда на нем начал выступление делегат от России. Среди ушедших были представители США, Японии и Германии.