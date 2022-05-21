Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

У сдавшегося в плен бойца «Азова» обнаружили татуировку с Тесаком

Минобороны показало кадры с татуировками сдавшихся в плен бойцов «Азова»
Максим Марцинкевич

Максим Марцинкевич. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минобороны России показало кадры, на которых видны татуировки сдавшихся в плен бойцов украинского батальона «Азов». Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах российские военные осматривают татуировки вышедших «азовцев». У одного из военных на плече был портрет националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, у другого — фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Также у многих сдавшихся в плен были набиты фразы «Против всех», «Всех убить».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины
Хави высказался о возможном трансфере Левандовски
В Берлине зафиксировали три случая заражения оспой обезьян
Во Франции потерпел крушение туристический самолет
Сравнение Венгрией санкций против России с атомной бомбой объяснили
Россияне вспомнили старые названия станций московского метро
Помощник Кадырова сообщил об убийстве ВСУ раненой девушки-снайпера
В Мариуполе оценили долю полностью разрушенных домов
Крыша стадиона обрушилась во время футбольного матча в Казахстане
Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.