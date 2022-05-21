У сдавшегося в плен бойца «Азова» обнаружили татуировку с Тесаком

Минобороны показало кадры с татуировками сдавшихся в плен бойцов «Азова»

Минобороны России показало кадры, на которых видны татуировки сдавшихся в плен бойцов украинского батальона «Азов». Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах российские военные осматривают татуировки вышедших «азовцев». У одного из военных на плече был портрет националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, у другого — фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Также у многих сдавшихся в плен были набиты фразы «Против всех», «Всех убить».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.