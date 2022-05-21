Жена Зеленского высказалась о текстах его выступлений

Жена Зеленского рассказала, что президент Украины не сам пишет тексты своих выступлений

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что ее супруг не сам пишет тексты своих выступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что у нее нет возможности изучить текст заранее, как и у самого украинского лидера.

«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его — достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», — пояснила Зеленская.

10 мая оппозиционный словацкий депутат, глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо отказался слушать речь Зеленского в парламенте и покинул зал заседаний — он заявил, что Зеленский постоянно обманывает, а его действия наносят ущерб национальным интересам Словакии.