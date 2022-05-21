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Жена Зеленского высказалась о текстах его выступлений

Жена Зеленского рассказала, что президент Украины не сам пишет тексты своих выступлений

Фото: Globallookpress.com

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что ее супруг не сам пишет тексты своих выступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что у нее нет возможности изучить текст заранее, как и у самого украинского лидера.

«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его — достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», — пояснила Зеленская.

10 мая оппозиционный словацкий депутат, глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо отказался слушать речь Зеленского в парламенте и покинул зал заседаний — он заявил, что Зеленский постоянно обманывает, а его действия наносят ущерб национальным интересам Словакии.

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Варвара Кошечкина
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