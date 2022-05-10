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В парламенте Словакии отказались слушать Зеленского и обвинили его во лжи

Pravda: словацкий депутат Фицо отказался слушать речь Зеленского и обвинил его во лжи

Фото: Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно обманывает, а его действия наносят ущерб национальным интересам Словакии. С таким заявлением выступил оппозиционный словацкий депутат, глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Об этом он заявил газете Pravda.

Парламентарий отказался слушать речь Зеленского в парламенте и покинул зал заседаний.

«Он [Зеленский] ежедневно обманывает», — заявил Фицо. Также он назвал выступление украинского лидера «карнавалом».

По мнению парламентария, ущерб Словакии наносят призывы Зеленского прекратить импорт российских энергоносителей.

Ранее cnfkj известно, что Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии. Полное эмбарго будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев.

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Валерий Розенберг
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