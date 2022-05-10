Оценены последствия отказа ЕС от российской нефти

Аналитик Галактионов оценил последствия отказа Евросоюза от нефти из России

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов оценил последствия отказа Евросоюза (ЕС) от российской нефти. Его слова передает агентство «Прайм».

Галактионов считает, что ущерб от этого решения для экономик РФ и ЕС будет весьма ощутим, а выгоду получит лишь «третья сторона». «Российская нефть — это 25 процентов нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70 проценотв импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок», — рассказал специалист. По его словам, изменения в этих механизмах не провести за считанные месяцы. В выигрыше окажутся лишь страны Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам и Китай с Индией, скупающие российское «черное золото» с дисконтом, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии. Полное эмбарго будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.