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Более 40 человек пострадали из-за «катастрофического» торнадо в США

CNN: один человек погиб и 40 человек пострадали из-за «катастрофического» торнадо в США

Фото: Pixabay.com

Один человек погиб и более 40 пострадали из-за обрушившегося на американский город Гейлорд (штат Мичиган) торнадо, передает CNN.

Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно рассказал, что торнадо прошел через густонаселенный жилой массив. Он описал ситуацию как «катастрофическую». Горно уточнил, что в Гейлорде не привыкли к такому явлению. «У нас нет сирен оповещения о торнадо, как в других частях страны», — подчеркнул он.

Как уточнили полиции, торнадо нанес значительный ущерб инфраструктуре. Дороги на данный момент заблокированы, повалены линии электропередач, повреждены жилые дома и коммерческие здания.

Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие лечебные учреждения.

1 мая в американском городе Андовер, штат Канзас, из-за торнадо без света остались более 15 тысяч человек, сотни жилых построек оказались разрушены.

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Марина Совина
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