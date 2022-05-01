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В США более 15 тысяч человек остались без света из-за торнадо

В Канзасе более 15 тысяч человек оказались без электричества из-за торнадо

Фото: Tamir Kalifa / Reuters

В американском городе Андовер, штат Канзас, из-за торнадо без света остались более 15 тысяч человек, сотни жилых построек оказались разрушены. Об этом сообщает телеканал KSN со ссылкой на заявление властей.

По данным экстренных служб, погибших в результате стихийного бедствия нет. В то же время остается высокий риск возникновения пожаров. Представитель министерства здравоохранения также сообщил, что два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии.

13 апреля сообщалось, что на округ Уильямсон в штате Техас, США, обрушился торнадо. По меньшей мере 23 человека пострадали, 12 были доставлены в больницу. В основном повреждениям подвергся город Саладо с населением 2300 человек.

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Марина Совина
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