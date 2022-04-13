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На Техас обрушился торнадо

Торнадо обрушился на округ Уильямсон в штате Техас, как минимум 23 человека пострадали

Фото: Nikolas Noonan / Unsplash

На округ Уильямсон в штате Техас, США, обрушился торнадо. Нарушена подача электричества, есть сильные разрушения. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, по меньшей мере 23 человека ранены, 12 доставлены в больницу.

В основном повреждениям подвергся город Саладо с населением 2300 человек. Местные дома сильно повреждены, деревья выкорчеваны.

Торнадо возник в округе Уильямсон во вторник около 17.30 по местному времени (01.30 мск). Вслед за этим на среднем западе и юге США возникли грозы, сильный ветер, проливной дождь и град.

В декабре 2021-го на США также обрушился торнадо: не менее 70 человек погибли в штате Кентукки. Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал торнадо самыми разрушительными в истории штата. Президент Джо Байден знает о случившемся и пообещал, что пострадавшие штаты получат помощь.

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Виктория Кондратьева
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