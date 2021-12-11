В США в результате торнадо погибли не менее 70 человек

Не менее 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки в США. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир, сообщает The Assosiated Press.

«Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100», — сказал Бешир.

Губернатор Кентукки назвал торнадо самыми разрушительными в истории штата. Президент Джо Байден знает о случившемся и пообещал, что пострадавшие штаты получат помощь.

Всего в Кентукки прошли четыре торнадо, из-за них разрушения зафиксированы в 15 округах. Торнадо разрушило свечной завод в штате, предприятие Amazon в Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.

Ранее в США серия торнадо из-за тропического шторма «Фрэд» обрушилась на штат Джорджия. Первый торнадо прошелся по городу Америкус в юго-западной части штата, второй — по сельскому району округа Мериуэзер, а третий — по городу Джефферсонвилл.