В ЛНР установят новый курс рубля к гривне

ЛНР установит курс валют, согласно которому гривна будет эквивалентна двум рублям

Власти Луганской народной республики (ЛНР) с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну. Об этом говорится в постановлении правительства региона, пишет РИА Новости.

Согласно документу, при определении цены в гривнах будут осуществлять округление до целых единиц в большую сторону.

Кроме того, кредитным организациям до 24 мая нужно провести безналичную конвертацию наличной гривны, которая была принята у субъектов хозяйствования в качестве выручки в соответствии с пунктом 3 постановления правительства ЛНР по курсу 2,5 рубля за одну гривну.

В 2015 году экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий объявил о введении в республике мультивалютной финансовой системы расчетов, которая предусматривала хождение на территории региона как рубля, гривны и доллара, так и тех валют, которые «будут удобными». 1 марта 2017 года постановление правительства утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.