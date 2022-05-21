Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В ЛНР установят новый курс рубля к гривне

ЛНР установит курс валют, согласно которому гривна будет эквивалентна двум рублям

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Луганской народной республики (ЛНР) с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну. Об этом говорится в постановлении правительства региона, пишет РИА Новости.

Согласно документу, при определении цены в гривнах будут осуществлять округление до целых единиц в большую сторону.

Кроме того, кредитным организациям до 24 мая нужно провести безналичную конвертацию наличной гривны, которая была принята у субъектов хозяйствования в качестве выручки в соответствии с пунктом 3 постановления правительства ЛНР по курсу 2,5 рубля за одну гривну.

В 2015 году экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий объявил о введении в республике мультивалютной финансовой системы расчетов, которая предусматривала хождение на территории региона как рубля, гривны и доллара, так и тех валют, которые «будут удобными». 1 марта 2017 года постановление правительства утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО раскрыл детали переговоров с Эрдоганом о членстве Финляндии и Швеции
В Миндзраве призвали к ограничению продаж алкоголя в России
Россияне предложили тысячи вариантов нового названия «Макдоналдса»
В Австрии группа анархистов захватила «виллу Шувалова»
Берлускони осудили в его партии за высказывание об Украине
В московских новостройках закончились бюджетные квартиры
Розыгрыш РПЛ завершился
«Сочи» завоевал серебро РПЛ
Россиянин устроил стрельбу в компьютерном клубе
В ЛНР установят новый курс рубля к гривне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.