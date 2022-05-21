СКР установил личности отдававших приказы об обстрелах Донбасса офицеров ВСУ

СКР установил личности отдававших приказы об обстрелах Донбасса украинских офицеров

Следственный комитет России (СКР) установил личности двух украинских офицеров, отдававших приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были установлены при расследовании уголовных дел о жестоком обращении с мирными гражданами, а также применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

По информации Следственного комитета, 18-19 мая заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военные отдавали и исполняли приказы об обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Жертвами упомянутых преступлений стали два человека, четверо пострадали. Помимо этого, были повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что военное управление СКР завершило ряд уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в применении запрещенных методов войны, и готовится передать их на рассмотрение в суды.

До этого сообщалось, что российские следователи возбудили дело в отношении первого заместителя командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Николая Янчия. Он вместе с другими военными произвел массированные обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка в ЛНР.