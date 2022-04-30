СКР возбудил уголовное дело против командира ВСУ за обстрелы мирного населения

СКР возбудил уголовное дело в отношении командира ВСУ за обстрелы мирного населения

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении начальника штаба — первого заместителя командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лейтенанта Николая Янчего. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 29 и 30 апреля текущего года Янчий вместе с другими военнослужащими ВСУ произвел массированные обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка в ЛНР.

«В результате массированных артиллерийских обстрелов названных населенных пунктов получили ранения трое мирных жителей. Кроме того, получили повреждения 30 жилых домов и здания Свято-Ильинского монастыря в селе Варваровка и храма "Святого Духа" в городе Ирмино», — отметили в ведомстве.

Также известно, что к этим обстрелам причастны командир 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Поступальский и начальник штаба соединения полковник Роман Мамавко. Имена других причастных к этим преступлениям устанавливаются, рассказали в СКР.

Ранее 30 апреля СКР сообщил, что украинский старший лейтенант Сергей Батынский признался, в изнасиловании жительница Мариуполя и убийстве ее мужа. Обвиняемый — заместитель командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).