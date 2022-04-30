СК заявил о признании офицера ВСУ в изнасиловании и убийстве мирных граждан

СК России обвинил офицера ВСУ в убийстве и сексуальном насилии над мирными жителями

Украинский офицер признался, что изнасиловал женщину и убил ее мужа в Мариуполе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России (СКР), который также приводит хронологию преступлений против мирных граждан.

Обвиняемый — старший лейтенант Сергей Батынский, заместитель командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее военнослужащие, по версии следствия, в начале апреля 2022 года задержали на одном из блокпостов супружескую пару. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их заподозрили в сепаратизме, задержали и заперли в подвале.

«Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную и, в нарушение требований Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, гарантирующей женщинам специальную охрану от всяких покушений на их честь, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — утверждают в СКР.

После этого Батынский застрелил мужа женщины, который оставался в подвале. Как отмечают в СКР, обвиняемый признался в совершенном преступлении и в присутствии адвоката показал на следственном эксперименте, как именно он совершал преступления. Теперь его будут судить по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов в Донецке в четверг, 28 апреля. Расследование также ведется по части 1 статье 356 УК РФ в отношении неустановленных военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.