После обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ возбудили дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов в Донецке в четверг, 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Расследование ведется по части 1 статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») в отношении неустановленных военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
По данным СКР, днем 28 апреля с территории, которая находится под контролем украинских военных 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ был открыт огонь по микрорайону «Текстильщик» Кировского района Донецка. В результате погибли четыре человека, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Зафиксировано разрушение хозпостроек.
Военные следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В СК добавили, что принимают меры для установления лиц, причастных к произошедшему.
Ранее сообщалось, что 28 апреля украинские силовики атаковали Кировский район Донецка. В результате обстрела пострадал рынок «Сокол», где было зафиксировано возгорание контейнеров. Также под удар попал рынок «Меркурий», где погибли и пострадали люди.