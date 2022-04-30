После обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов Донецка 28 апреля

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов в Донецке в четверг, 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Расследование ведется по части 1 статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») в отношении неустановленных военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По данным СКР, днем 28 апреля с территории, которая находится под контролем украинских военных 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ был открыт огонь по микрорайону «Текстильщик» Кировского района Донецка. В результате погибли четыре человека, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Зафиксировано разрушение хозпостроек.

Военные следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В СК добавили, что принимают меры для установления лиц, причастных к произошедшему.

Ранее сообщалось, что 28 апреля украинские силовики атаковали Кировский район Донецка. В результате обстрела пострадал рынок «Сокол», где было зафиксировано возгорание контейнеров. Также под удар попал рынок «Меркурий», где погибли и пострадали люди.