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После обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов Донецка 28 апреля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов в Донецке в четверг, 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Расследование ведется по части 1 статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») в отношении неустановленных военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По данным СКР, днем 28 апреля с территории, которая находится под контролем украинских военных 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ был открыт огонь по микрорайону «Текстильщик» Кировского района Донецка. В результате погибли четыре человека, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Зафиксировано разрушение хозпостроек.

Военные следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В СК добавили, что принимают меры для установления лиц, причастных к произошедшему.

Ранее сообщалось, что 28 апреля украинские силовики атаковали Кировский район Донецка. В результате обстрела пострадал рынок «Сокол», где было зафиксировано возгорание контейнеров. Также под удар попал рынок «Меркурий», где погибли и пострадали люди.

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Варвара Кошечкина
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