Стало известно о двух погибших из-за обстрела рынка в Донецке

В Донецке два человека погибли из-за обстрела рынка «Меркурий» со стороны ВСУ

В Донецке два человека погибли и пятеро пострадали из-за обстрела рынка «Меркурий» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские силовики атаковали Кировский район Донецка. В результате обстрела пострадал рынок «Сокол», где было зафиксировано возгорание контейнеров. Также под удар попал рынок «Меркурий», где погибли и пострадали люди.

По данным РЕН ТВ, погибшие — мужчина, проходивший вдоль рынка, и женщина, которая там торговала.

27 апреля стало известно о серии мощных взрывов неподалеку от телецентра в Херсоне. Предполагается, что обстрел был произведен ВСУ с применением ракет «Точка-У». По данным «Известий», целью ракетного удара было здание администрации, находящееся под контролем Вооруженных сил России.