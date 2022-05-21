Врач предупредил о связанных с утренней сонливостью болезнях

Профилактолог Токарев: утренняя сонливость может быть связана с преддиабетом

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил о болезнях, связанных с утренней сонливостью. Его слова приводит издание Ura.ru.

Причиной постоянной сонливости по утрам, по его словам, могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Токарев уточнил, что на сонливость могут влиять шейный остеохондроз и проблемы c головным мозгом. «Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена — преддиабет. При нем нарушение чувствительности к инсулину сопровождается слабостью и повышенной сонливостью», — предупреждает врач, добавляя, что анализы при этом могут быть хорошими, но сонливость, раздражительность, повышенный аппетит, увеличение массы тела уже на ранних стадиях намекнут на болезнь.

Токарев порекомендовал при частой сонливости обращаться к терапевту, однако не исключил, что она может быть следствием недосыпа.

Он указал на то, что россияне часто нарушают режим дня. «Когда наши граждане ложатся в два часа ночи, листая Telegram, просматривая ролики в соцсетях, а потом удивляются, почему по утрам у них болит голова и хочется спать, таким людям нужно в первую очередь наладить режим дня, обеспечить максимальную продолжительность сна и наконец начать высыпаться!» — заключил доктор наук.

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