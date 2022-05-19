Сомнолог объяснил вред сна на спине

Сомнолог Кудинов посоветовал спать на низкой подушке

Сомнолог Павел Кудинов объяснил, почему не стоит спать на спине. Его слова приводит издание News.ru.

Он обратил внимание на то, что разные врачи по-разному описывают вред от сна на спине. «Если спросите кардиолога, он скажет: не спите на левом боку, а спите на спине. Мое мнение: на спине спать нельзя, потому что в таком состоянии будет больше храпа, будет больше остановок дыхания, которые тоже вредят здоровью», — сказал Кудинов.

Кудинов подчеркнул, что, если человек здоров, ему все равно, в какой позе спать. Главное, пошутил врач, не вниз головой. Сомнолог заявил, что идеальной позы для сна нет, однако посоветовал спать на низкой подушке, но при этом так, чтобы голова была выше ног.

Ранее врач-терапевт, сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила болезни, связанные с частыми пробуждениями по ночам. По ее словам, частые пробуждения могут говорить о патологии щитовидной железы с повышением или снижением выработки гормонов, урологических проблемах, остановках дыхания во сне.