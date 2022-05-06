Сомнолог перечислила связанные с частыми пробуждениями болезни

Сомнолог София Черкасова: частые пробуждения могут говорить о патологии щитовидной железы

Врач-терапевт, сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила болезни, связанные с частыми пробуждениями по ночам. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Черкасовой, частые пробуждения могут говорить о патологии щитовидной железы с повышением или снижением выработки гормонов, урологических проблемах, остановках дыхания во сне. При депрессии нередко наблюдаются ранние пробуждения по утрам.

Сомнолог добавила, что винить в пробуждениях можно и погрешности образа жизни: избыток кофеина, алкоголь, низкий уровень физической активности. Иногда бессонница входит в привычку и сохраняется даже после того, как ее причина исчезла.

Частые пробуждения, по словам специалиста, должны стать поводом для обращения к врачу.

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