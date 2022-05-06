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Сомнолог перечислила связанные с частыми пробуждениями болезни

Сомнолог София Черкасова: частые пробуждения могут говорить о патологии щитовидной железы

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Врач-терапевт, сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила болезни, связанные с частыми пробуждениями по ночам. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Черкасовой, частые пробуждения могут говорить о патологии щитовидной железы с повышением или снижением выработки гормонов, урологических проблемах, остановках дыхания во сне. При депрессии нередко наблюдаются ранние пробуждения по утрам.

Сомнолог добавила, что винить в пробуждениях можно и погрешности образа жизни: избыток кофеина, алкоголь, низкий уровень физической активности. Иногда бессонница входит в привычку и сохраняется даже после того, как ее причина исчезла.

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Частые пробуждения, по словам специалиста, должны стать поводом для обращения к врачу.

Ранее врач-сомнолог Дарья Лебедева рассказала о простых способах восстановить режим и нормализовать сон. По ее мнению, полноценный сон помогает организму отдохнуть и готовит психику к напряженным ситуациям, которые могут ждать человека на следующий день.

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Александра Лисица
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