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Сомнолог рассказала о простых способах восстановить режим и нормализовать сон

Сомнолог Лебедева рассказала, что полноценный сон помогает психике выдержать стресс

Фото: Unsplash

Ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, врач-сомнолог Дарья Лебедева считает, что существуют простые способы восстановить режим и нормализовать сон. Что для этого нужно сделать, она рассказала в интервью «Ленте.ру».

По мнению сомнолога, полноценный сон помогает организму отдохнуть и готовит психику к напряженным ситуациям, которые могут ждать человека на следующий день. «Одна из важный функций сна — это восстановление не только физических сил, но и эмоциональной сферы. Нужно спать полноценно, качественно и свою индивидуальную норму сна, чтобы нормально реагировать на события», — говорит она. Если не выспаться, выдержать стресс будет труднее.

Слишком напряженный рабочий график и обилие стрессовых ситуаций, по мнению Лебедевой, негативно влияют на засыпание и могут лишить человека качественного сна. «Когда мы в стрессе, то у нас вырабатывается гормон стресса — кортизол. Так мозг сообщает телу, что его обладатель в опасности, и поэтому уснуть не получается. Человек в таком случае будет испытывать трудности с засыпанием, иметь прерывистый и поверхностный сон», — объясняет она.

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Чтобы наладить режим засыпания и бодрствования, Лебедева рекомендует за час до сна выключать в квартире яркий свет, который стимулирует нервную систему. «Если человек проведет час перед засыпанием в полумраке, то гормон сна мелатонин будет лучше синтезироваться», — утверждает специалист.

По ее словам, стоит попробовать дополнительные средства релаксации, например, пить перед сном успокаивающие травяные чаи, слушать расслабляющую музыку или подкасты, использовать аромасвечи. Чтобы освободить голову от мыслей и переживаний, она рекомендует перед сном выписывать все накопившиеся за день страхи и тревоги на бумаге.

Также сомнолог советует придумать особые утренние «ритуалы», которые будут ассоциироваться с пробуждением и обозначать, что наступило время для бодрствования. Например, контрастный душ, кофе или вкусный завтрак.

В заключение Лебедева отметила, что в течение дня важно заниматься аэробными нагрузками и чаще выходить на улицу. «Очень важно днем выходить на улицу, потому что через облака проходят солнечные лучи, которые помогают организму настроиться и понять, что вы проснулись и пора активничать», — говорит она.

Ранее сомнолог Ханна Шор назвала способы восстановиться после бессонной ночи.

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Елена Матвиенко
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